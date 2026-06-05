A Secretaria de Saúde de Campinas fará uma ação de vacinação contra a gripe em três terminais de ônibus entre terça-feira (9) e sexta-feira (12). As equipes estarão nos terminais Padre Anchieta, Campo Grande e Central, com aplicação do imunizante em todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

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A medida faz parte da ampliação da campanha contra a gripe, anunciada no dia 1º de junho. A vacinação segue até o fim do mês e também está disponível nos 69 centros de saúde do município. A proposta da ação nos terminais é facilitar o acesso de pessoas que circulam diariamente pelo transporte público e que, muitas vezes, têm dificuldade de procurar uma unidade de saúde durante a rotina.

Além da vacina contra a influenza, as equipes poderão atualizar a caderneta com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, febre amarela e covid-19.