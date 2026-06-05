A Secretaria de Saúde de Campinas fará uma ação de vacinação contra a gripe em três terminais de ônibus entre terça-feira (9) e sexta-feira (12). As equipes estarão nos terminais Padre Anchieta, Campo Grande e Central, com aplicação do imunizante em todas as pessoas a partir de seis meses de idade.
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A medida faz parte da ampliação da campanha contra a gripe, anunciada no dia 1º de junho. A vacinação segue até o fim do mês e também está disponível nos 69 centros de saúde do município. A proposta da ação nos terminais é facilitar o acesso de pessoas que circulam diariamente pelo transporte público e que, muitas vezes, têm dificuldade de procurar uma unidade de saúde durante a rotina.
Além da vacina contra a influenza, as equipes poderão atualizar a caderneta com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, febre amarela e covid-19.
A vacina contra a gripe usada neste ano protege contra os vírus A, nas variantes H1N1 e H3N2, e B. O imunizante pode ser aplicado no mesmo dia de outras vacinas, sem necessidade de intervalo.
“Os terminais de ônibus são pontos de passagem de milhares de pessoas todos os dias. Dessa forma podemos oferecer a vacina no caminho do trabalho, da escola, da rotina — sem que a população precise mudar seus planos para se proteger”, afirmou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, caso tenha. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável ou apresentar autorização.
Nos centros de saúde, a vacinação segue conforme o funcionamento de cada unidade. O Centro de Saúde Centro realiza a aplicação das doses na Paróquia Divino Salvador, na Avenida Júlio de Mesquita, 126, das 8h às 16h. Os endereços e horários das demais salas podem ser consultados no site da Prefeitura.
SERVIÇO
Vacinação contra gripe em terminais de ônibus
Data: de 9 a 12 de junho, de terça a sexta-feira
Terminal Padre Anchieta
Horário: das 6h às 11h e das 16h às 19h
Endereço: Rua Papa São Dionísio, 395, Conjunto Habitacional Padre Anchieta
Terminal Campo Grande
Horário: das 17h às 20h
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 74, Jardim Sul América
Terminal Central
Horário: das 16h às 19h
Endereço: Rua Terminal Cury, 181, Conceição