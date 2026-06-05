A fiscalização por videomonitoramento na Avenida João Jorge, em Campinas, registrou 602 infrações de trânsito no primeiro mês de operação. Desse total, 587 autuações foram por circulação irregular na faixa exclusiva para ônibus do BRT, o que representa quase 98% das condutas de risco flagradas no período.

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A câmera foi reativada em 4 de maio no cruzamento da Avenida João Jorge com a Rua Dr. Salles Oliveira, na Vila Industrial. O trecho integra o Corredor BRT Ouro Verde e passou a ser monitorado remotamente pela Emdec para coibir infrações e acompanhar a circulação em uma área considerada crítica.

Além do uso irregular da faixa exclusiva, o videomonitoramento também registrou outras infrações, mas em número bem menor. Foram sete autuações por estacionamento irregular, incluindo parada em local proibido, vaga de carga e descarga e sobre calçada. Também houve quatro registros de veículo não licenciado, três por avanço de sinal vermelho e uma autuação por placa ilegível.