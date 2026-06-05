O Trevo do Laranjão, em Paulínia, tem interdições nesta sexta-feira (5) para a conclusão das obras de recuperação do pavimento no km 121 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332).

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Os trabalhos são realizados pela Concessionária Rota das Bandeiras, que vai aproveitar a redução no fluxo de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi para finalizar a intervenção. A etapa prevê a aplicação de microrrevestimento, camada usada para uniformizar o pavimento após os reparos executados no fim de maio.

A primeira etapa já começou na pista norte, sentido Cosmópolis. Nesse período da manhã, estão fechados a alça de acesso para a Avenida José Paulino e o retorno para a pista sentido Campinas da SP-332. Como alternativa, os motoristas deverão acessar Paulínia ou fazer o retorno pelo Trevo do Metropolitan, no km 125.