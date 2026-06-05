05 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TREVO DO LARANJÃO

Obras no feriadão fecham alças da Zeferino Vaz nesta sexta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Interdições ocorrem no km 121, em Paulínia, para conclusão de recuperação do pavimento.
Interdições ocorrem no km 121, em Paulínia, para conclusão de recuperação do pavimento.

Trevo do Laranjão, em Paulínia, tem interdições nesta sexta-feira (5) para a conclusão das obras de recuperação do pavimento no km 121 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhos são realizados pela Concessionária Rota das Bandeiras, que vai aproveitar a redução no fluxo de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi para finalizar a intervenção. A etapa prevê a aplicação de microrrevestimento, camada usada para uniformizar o pavimento após os reparos executados no fim de maio.

A primeira etapa já começou na pista norte, sentido Cosmópolis. Nesse período da manhã, estão fechados a alça de acesso para a Avenida José Paulino e o retorno para a pista sentido Campinas da SP-332. Como alternativa, os motoristas deverão acessar Paulínia ou fazer o retorno pelo Trevo do Metropolitan, no km 125.

Depois da conclusão dessa fase e da liberação dos acessos, as equipes passam a atuar na pista sentido Campinas. No período da tarde, haverá bloqueio para quem sai de Paulínia pela Avenida José Paulino em direção a Cosmópolis e para quem trafega pela rodovia, no sentido Campinas, e pretende usar o Trevo do Laranjão como retorno para Cosmópolis.

Nesses dois casos, a opção indicada será utilizar o retorno de Betel, no km 119. Segundo a concessionária, durante a etapa da tarde não haverá impacto para o motorista que sai de Paulínia pela Avenida José Paulino em direção a Campinas.

Comentários

Comentários