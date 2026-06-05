O Trevo do Laranjão, em Paulínia, tem interdições nesta sexta-feira (5) para a conclusão das obras de recuperação do pavimento no km 121 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332).
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Os trabalhos são realizados pela Concessionária Rota das Bandeiras, que vai aproveitar a redução no fluxo de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi para finalizar a intervenção. A etapa prevê a aplicação de microrrevestimento, camada usada para uniformizar o pavimento após os reparos executados no fim de maio.
A primeira etapa já começou na pista norte, sentido Cosmópolis. Nesse período da manhã, estão fechados a alça de acesso para a Avenida José Paulino e o retorno para a pista sentido Campinas da SP-332. Como alternativa, os motoristas deverão acessar Paulínia ou fazer o retorno pelo Trevo do Metropolitan, no km 125.
Depois da conclusão dessa fase e da liberação dos acessos, as equipes passam a atuar na pista sentido Campinas. No período da tarde, haverá bloqueio para quem sai de Paulínia pela Avenida José Paulino em direção a Cosmópolis e para quem trafega pela rodovia, no sentido Campinas, e pretende usar o Trevo do Laranjão como retorno para Cosmópolis.
Nesses dois casos, a opção indicada será utilizar o retorno de Betel, no km 119. Segundo a concessionária, durante a etapa da tarde não haverá impacto para o motorista que sai de Paulínia pela Avenida José Paulino em direção a Campinas.