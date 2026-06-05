A Rua Clóvis Beviláqua, no Jardim Brasil, em Campinas, terá um trecho interditado neste sábado (6) para a continuidade do serviço de poda de árvore na Praça Jaime Lerner.

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O bloqueio será realizado pela Emdec a partir das 8h30, no trecho entre o número 227 da Rua Clóvis Beviláqua e a Rua Alberto Faria. Com a operação, o cruzamento da Clóvis Beviláqua com a Rua Gonçalves César também ficará fechado ao tráfego de veículos.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Gonçalves César, Eduardo Lane e Alberto Faria. Não há previsão informada para o término dos trabalhos.