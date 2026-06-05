05 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Rua no Jardim Brasil terá bloqueio para poda de árvore

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Interdição será feita neste sábado para serviço de poda na Praça Jaime Lerner, no Jardim Brasil.
Interdição será feita neste sábado para serviço de poda na Praça Jaime Lerner, no Jardim Brasil.

Rua Clóvis Beviláqua, no Jardim Brasil, em Campinas, terá um trecho interditado neste sábado (6) para a continuidade do serviço de poda de árvore na Praça Jaime Lerner.

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O bloqueio será realizado pela Emdec a partir das 8h30, no trecho entre o número 227 da Rua Clóvis Beviláqua e a Rua Alberto Faria. Com a operação, o cruzamento da Clóvis Beviláqua com a Rua Gonçalves César também ficará fechado ao tráfego de veículos.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Gonçalves César, Eduardo Lane e Alberto Faria. Não há previsão informada para o término dos trabalhos.

A poda será executada pelo Departamento de Parques e Jardins (DPJ). Segundo a Prefeitura, a intervenção atende a pedidos de moradores e foi definida após vistoria técnica no local.

O serviço será concentrado na remoção de galhos que avançam para fora da área da praça e se projetam sobre imóveis próximos. A medida tem como objetivo reduzir riscos para moradores do entorno e frequentadores da área pública.

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