Um homem com passagem criminal por tráfico de drogas foi preso na quinta-feira (4), no bairro CDHU, em Mogi Mirim. O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) localizou sete tijolos de maconha com o suspeito durante a abordagem.

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Policiais realizavam patrulhamento pela região quando um homem, ao avistar a viatura, correu para o interior de uma residência e deixou o portão aberto. Ao entrar no imóvel, os agentes localizaram com o suspeito sete tijolos de substância análoga à maconha.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.