05 de junho de 2026
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TRÁFICO

Baep fecha o cerco e prende homem com sete tijolos de maconha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Homem com passagem por tráfico foi preso com sete tijolos de maconha no bairro CDHU, em Mogi Mirim.
Homem com passagem por tráfico foi preso com sete tijolos de maconha no bairro CDHU, em Mogi Mirim.

Um homem com passagem criminal por tráfico de drogas foi preso na quinta-feira (4), no bairro CDHU, em Mogi Mirim. O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) localizou sete tijolos de maconha com o suspeito durante a abordagem.

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Policiais realizavam patrulhamento pela região quando um homem, ao avistar a viatura, correu para o interior de uma residência e deixou o portão aberto. Ao entrar no imóvel, os agentes localizaram com o suspeito sete tijolos de substância análoga à maconha.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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