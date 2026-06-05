05 de junho de 2026
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CENA DE TERROR

Homem cerca casa e ameaça família com foice em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Agressor foi preso em Jaguariúna suspeito de ameaçar familiares com uma foice e descumprir medida protetiva.
Agressor foi preso em Jaguariúna suspeito de ameaçar familiares com uma foice e descumprir medida protetiva.

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de violência doméstica no bairro Terras da Capela de Santo Antônio, em Jaguariúna, na quinta-feira (4). Segundo a ocorrência, ele teria ameaçado familiares com uma foice.

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Os policiais foram acionados ao local e, ao chegarem às proximidades, avistaram o agressor de posse da ferramenta. Assim que percebeu a viatura, o suspeito soltou o objeto. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

A equipe então conversou com a solicitante e outras vítimas, que relataram ter sido ameaçadas pelo indivíduo, que estava em frente à residência com a foice em mãos. Elas também informaram à polícia que possuíam medida protetiva contra ele, que é namorado da filha da solicitante.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. A foice utilizada nas ameaças foi apreendida.

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