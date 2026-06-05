Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Triunfo, em Pedreira. Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais viram um jovem que carregava um estojo preto.
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Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para dentro de uma casa e deixou o objeto cair. Dentro do estojo, foram encontradas drogas. O adolescente foi abordado, mas nada de ilícito estava com ele.
No entanto, ao vistoriar um imóvel abandonado ao lado, usado como ponto de preparo e armazenamento de entorpecentes, a polícia localizou:
- um tijolo de crack;
- várias pedras da mesma droga;
- um tijolo de cocaína/pasta base;
- duas porções de dry;
- uma porção de maconha;
- três balanças de precisão;
- aproximadamente R$ 145,75 em dinheiro;
- um celular;
- cerca de 800 microtubos vazios;
- três rolos de celofane;
- diversos apetrechos para produção e fracionamento de drogas.
Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material ilícito foi recolhido e apresentado à autoridade policial.