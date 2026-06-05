05 de junho de 2026
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DETIDO

Estojo jogado no chão entrega ponto de preparo de crack na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Adolescente foi apreendido em Pedreira após a polícia encontrar drogas em um imóvel abandonado.
Adolescente foi apreendido em Pedreira após a polícia encontrar drogas em um imóvel abandonado.

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Triunfo, em Pedreira. Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais viram um jovem que carregava um estojo preto.

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Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para dentro de uma casa e deixou o objeto cair. Dentro do estojo, foram encontradas drogas. O adolescente foi abordado, mas nada de ilícito estava com ele.

No entanto, ao vistoriar um imóvel abandonado ao lado, usado como ponto de preparo e armazenamento de entorpecentes, a polícia localizou:

  • um tijolo de crack;
  • várias pedras da mesma droga;
  • um tijolo de cocaína/pasta base;
  • duas porções de dry;
  • uma porção de maconha;
  • três balanças de precisão;
  • aproximadamente R$ 145,75 em dinheiro;
  • um celular;
  • cerca de 800 microtubos vazios;
  • três rolos de celofane;
  • diversos apetrechos para produção e fracionamento de drogas.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material ilícito foi recolhido e apresentado à autoridade policial.

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