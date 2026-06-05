Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Triunfo, em Pedreira. Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais viram um jovem que carregava um estojo preto.

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Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para dentro de uma casa e deixou o objeto cair. Dentro do estojo, foram encontradas drogas. O adolescente foi abordado, mas nada de ilícito estava com ele.

No entanto, ao vistoriar um imóvel abandonado ao lado, usado como ponto de preparo e armazenamento de entorpecentes, a polícia localizou: