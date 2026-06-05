Um homem, que já havia sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, foi preso na noite de quinta-feira (4), no Centro de Campinas, após ser flagrado com um revólver calibre .38 com numeração suprimida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Policiamento) realizavam patrulhamento pela região quando decidiram abordar um suspeito na via pública. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram a arma, que continha duas munições deflagradas e uma intacta, todas de calibre .38.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial do 1º DP (Distrito Policial) da cidade. A arma foi apreendida, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.