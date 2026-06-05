A sexta-feira (5) vai manter o mesmo ritmo dos últimos dias no tempo da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo a meteorologia, não devem ocorrer mudanças nas condições climáticas. Não há previsão de chuva, e o céu deve ficar claro, sem nuvens.

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A expectativa é que as temperaturas se mantenham, com mínima de 13°C no começo da manhã e máxima de 23°C no meio da tarde. Ao longo do dia, os ventos permanecem moderados.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).