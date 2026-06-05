A tarifa de água e esgoto de Indaiatuba será reajustada em 11,19%. A revisão foi definida pela ARES-PCJ, agência responsável pela regulação dos serviços de saneamento nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

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Os novos valores foram oficializados pela Resolução nº 699, publicada na Imprensa Oficial do Município, e passam a ser aplicados nas leituras dos hidrômetros feitas a partir desta quarta-feira, 3 de junho.

Segundo o SAAE, a última revisão tarifária mais ampla havia ocorrido em abril de 2023. Em 2024, foi aplicado reajuste de 0,72%. Já em 2025, não houve atualização no valor cobrado dos consumidores.