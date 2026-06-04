A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 29 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 23º Alerta Arboviroses divulgado neste ano. O documento orienta a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, e reforça a necessidade de vistoria dentro dos imóveis, mesmo durante o período de temperaturas mais baixas.
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As áreas em alerta estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Jardim Myriam Moreira da Costa, Parque Shangrila, Parque dos Pomares, Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury e Jardim Santa Genebra. Na Noroeste, o alerta inclui Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Campos Elíseos, Jardim Roseira, Jardim Nova Morada, Residencial Parque da Fazenda e Parque Tropical. Na região Norte, estão na lista CDHU Edivaldo Orsi e Jardim Mirassol.
Também foram classificados como áreas de alto risco bairros da região Sudoeste, entre eles Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio, Jardim Ouro Preto, Projeto Uruguai, Jardim Shangai, Recanto do Sol, Parque Universitário de Viracopos, Jardim Vista Alegre e Residencial São José. Na região Sul, o alerta vale para Jardim São José, Jardim Santa Cruz e Jardim das Bandeiras. Já na Suleste, constam Jardim Tamoio, Jardim Maisa, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina e Jardim Aliança.
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta serve para orientar tanto o trabalho das equipes de campo quanto a população. A recomendação é que os moradores verifiquem quintais, calhas, vasos, ralos, caixas d’água, garrafas, pneus e qualquer outro ponto que possa acumular água. O documento também reforça a importância de permitir a entrada dos agentes de saúde nos imóveis durante as ações de controle.
“Mesmo durante o inverno, que naturalmente há uma diminuição do número de casos de dengue, é importante a população se manter em alerta. Qualquer lugar onde possa parar água pode ser usado pelo mosquito. Também é importante manter a casa livre dos criadouros nesta época”, alertou Priscilla Pegoraro, assessora técnica do Devisa.
A Saúde utiliza diferentes indicadores para definir os bairros incluídos no alerta, como incidência de casos, registro de nova transmissão, necessidade de reforço em áreas com imóveis sem acesso, densidade populacional e planejamento das ações dos agentes. As orientações também valem para bairros menores no entorno das áreas citadas e para regiões que apareceram em alertas anteriores, mesmo que não estejam na lista desta semana.