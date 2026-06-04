A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 29 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 23º Alerta Arboviroses divulgado neste ano. O documento orienta a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, e reforça a necessidade de vistoria dentro dos imóveis, mesmo durante o período de temperaturas mais baixas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As áreas em alerta estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Jardim Myriam Moreira da Costa, Parque Shangrila, Parque dos Pomares, Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury e Jardim Santa Genebra. Na Noroeste, o alerta inclui Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Campos Elíseos, Jardim Roseira, Jardim Nova Morada, Residencial Parque da Fazenda e Parque Tropical. Na região Norte, estão na lista CDHU Edivaldo Orsi e Jardim Mirassol.

Também foram classificados como áreas de alto risco bairros da região Sudoeste, entre eles Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio, Jardim Ouro Preto, Projeto Uruguai, Jardim Shangai, Recanto do Sol, Parque Universitário de Viracopos, Jardim Vista Alegre e Residencial São José. Na região Sul, o alerta vale para Jardim São José, Jardim Santa Cruz e Jardim das Bandeiras. Já na Suleste, constam Jardim Tamoio, Jardim Maisa, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina e Jardim Aliança.