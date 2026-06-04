Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (3) na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Campinas. Segundo informações da concessionária Renovias, o acidente aconteceu por volta das 19h48, na altura do km 120, no sentido Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim da rodovia, um Hyundai HB20 seguia pela faixa 1 quando atingiu o pedestre que atravessava a pista. Na sequência, um Ford Fiesta que vinha atrás bateu na traseira do HB20.

O pedestre chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital, mas morreu às 20h54. Os ocupantes dos dois carros não se feriram.