Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (3) na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Campinas. Segundo informações da concessionária Renovias, o acidente aconteceu por volta das 19h48, na altura do km 120, no sentido Norte.
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De acordo com o boletim da rodovia, um Hyundai HB20 seguia pela faixa 1 quando atingiu o pedestre que atravessava a pista. Na sequência, um Ford Fiesta que vinha atrás bateu na traseira do HB20.
O pedestre chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital, mas morreu às 20h54. Os ocupantes dos dois carros não se feriram.
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Após o acidente, o Ford Fiesta parou no canteiro central, enquanto o HB20 ficou imobilizado no acostamento. A perícia chegou ao local por volta das 22h31.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 1 ficou interditada até 20h22, e o acostamento permaneceu bloqueado até a remoção dos veículos, por volta das 22h40.
Não houve registro de congestionamento no trecho.