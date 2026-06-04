O reajuste da tarifa do transporte público de Campinas entrou na mira do Ministério Público de São Paulo. A Promotoria instaurou um inquérito civil para apurar se o aumento aplicado no início deste ano foi devidamente justificado pelos dados econômicos e contábeis do sistema.

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Desde 1º de janeiro de 2026, o valor do Bilhete Único Comum passou para R$ 6, enquanto o vale-transporte e a compra avulsa subiram para R$ 6,50. Em relação aos valores praticados em 2025, o aumento foi de R$ 0,30, o que representa variação entre 4,83% e 5,26%, dependendo da modalidade de pagamento. Os percentuais ficaram acima da inflação acumulada no ano passado, de 4,26%.

A apuração também alcança os subsídios pagos ao transporte coletivo. Segundo as informações levadas ao MP, os repasses públicos ao sistema passaram de R$ 139,5 milhões para R$ 218,4 milhões ao longo de 2025, uma elevação de 56,5%. Esse crescimento, somado ao reajuste tarifário, levou a Promotoria a solicitar à Emdec as planilhas e os dados contábeis usados para embasar a nova tarifa.