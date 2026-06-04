A Polícia Civil de Holambra concluiu uma investigação que resultou na identificação do autor de uma série de furtos registrados no município. Com base nas provas coletadas, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi cumprido na terça-feira (2) pela Polícia Militar de Artur Nogueira.

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Na quarta-feira (3), as diligências foram retomadas. A Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Holambra, localizou o veículo utilizado pelo investigado durante os crimes.

"A operação evidencia a eficiência da integração entre as forças de segurança pública e reforça o compromisso das instituições no combate à criminalidade e na proteção da população", informou a GCM de Holambra.