A Polícia Militar Rodoviária flagrou, no início da tarde desta quarta-feira (3), um motorista que somava R$ 56 mil em multas pendentes e 116 evasões de pedágio. A abordagem aconteceu na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, durante uma operação de trânsito voltada ao feriado prolongado de Corpus Christi.

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Segundo a corporação, a ação foi intensificada devido ao aumento esperado no fluxo de veículos nas rodovias. Durante a fiscalização, os agentes realizaram consulta à placa do veículo envolvido, um Mercedes-Benz GLA 200, e identificaram as 116 ocorrências de evasão de pedágio, que somam aproximadamente R$ 5 mil em tarifas não pagas.

O histórico da placa também revelou diversas multas de trânsito vencidas, totalizando R$ 56 mil. Além disso, os policiais constataram que o licenciamento do carro estava atrasado desde 2022 e que o condutor dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.