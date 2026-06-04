A quinta-feira (4) será de tempo estável e céu claro na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Não há previsão de chuva para o dia, que deve ter temperaturas entre 14°C e 24°C.

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Os ventos devem se intensificar devido à aproximação de um sistema de alta pressão próximo ao litoral paulista. Apesar disso, não há expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas da região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).