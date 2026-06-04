04 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Feriado começa com céu aberto e máxima de 24°C na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira terá céu claro, tempo estável e temperaturas entre 14°C e 24°C na região de Campinas.
Quinta-feira terá céu claro, tempo estável e temperaturas entre 14°C e 24°C na região de Campinas.

A quinta-feira (4) será de tempo estável e céu claro na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Não há previsão de chuva para o dia, que deve ter temperaturas entre 14°C e 24°C.

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Os ventos devem se intensificar devido à aproximação de um sistema de alta pressão próximo ao litoral paulista. Apesar disso, não há expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas da região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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