A Avenida da Saudade, em Campinas, terá bloqueios noturnos entre esta quinta-feira (4) e sábado (6) para obras da Sanasa.
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As interdições serão feitas sempre das 20h às 4h. Após esse horário, o trânsito será liberado e voltará a ser interrompido às 20h do dia seguinte.
Segundo a Emdec, os trabalhos envolvem mapeamento de adutora de rede e sondagens. A execução será feita pela empresa Sanejets, prestadora de serviços da Sanasa.
Na quinta-feira (4), os bloqueios atingem a Avenida da Saudade entre a Rua Dr. Álvaro Ribeiro e a Rua Dr. Adriano José de Barros. Também haverá fechamento no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Dr. Álvaro Ribeiro e no trecho da Rua Vitoriano dos Anjos com a Avenida Washington Luíz.
Na sexta-feira (5), a interdição será na Avenida da Saudade entre as ruas Vitoriano dos Anjos e Dr. Ângelo Simões, além do cruzamento com a Rua Dr. Álvaro Ribeiro.
No sábado (6), o bloqueio será entre as ruas Vitoriano dos Anjos e Floriano Camargo Penteado. O cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Dr. Álvaro Ribeiro também será interditado.
O desvio indicado pela Emdec passa pela Rua Dr. Álvaro Ribeiro, Avenida Washington Luíz, Avenida Marechal Carmona e Avenida Dr. Ângelo Simões, com retorno ao trecho liberado da Avenida da Saudade.
No primeiro dia de obra, os bloqueios serão inicialmente parciais nos trechos afetados. A interdição total será feita apenas depois do encerramento da operação das linhas de ônibus, para reduzir o impacto aos usuários.
Nos dias 5 e 6, haverá alteração temporária nos trajetos das linhas 173, 253, 341, 342, 344, 345, 346, 349, 359, 366, 403 e 489.
Agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar os bloqueios, orientar motoristas e usuários do transporte público e acompanhar a circulação na região.