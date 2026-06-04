A Avenida da Saudade, em Campinas, terá bloqueios noturnos entre esta quinta-feira (4) e sábado (6) para obras da Sanasa.

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As interdições serão feitas sempre das 20h às 4h. Após esse horário, o trânsito será liberado e voltará a ser interrompido às 20h do dia seguinte.

Segundo a Emdec, os trabalhos envolvem mapeamento de adutora de rede e sondagens. A execução será feita pela empresa Sanejets, prestadora de serviços da Sanasa.