Os centros de saúde de Campinas vão funcionar nesta sexta-feira (5), apesar do ponto facultativo na Prefeitura. A abertura já estava prevista em publicação no Diário Oficial e ocorre em meio ao aumento de atendimentos por sintomas respiratórios.

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No sábado (6), também funcionarão as unidades que já abrem normalmente aos fins de semana. A medida tem como objetivo dar suporte à rede de urgência e emergência, que registra maior demanda neste período do ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre abril e agosto há crescimento nos casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Parte dos pacientes precisa de internação e uso de oxigênio.