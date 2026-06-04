Os centros de saúde de Campinas vão funcionar nesta sexta-feira (5), apesar do ponto facultativo na Prefeitura. A abertura já estava prevista em publicação no Diário Oficial e ocorre em meio ao aumento de atendimentos por sintomas respiratórios.
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No sábado (6), também funcionarão as unidades que já abrem normalmente aos fins de semana. A medida tem como objetivo dar suporte à rede de urgência e emergência, que registra maior demanda neste período do ano.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre abril e agosto há crescimento nos casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças. Parte dos pacientes precisa de internação e uso de oxigênio.
A orientação da pasta é que pessoas com sintomas leves procurem os centros de saúde ou as UPAs, reservando os hospitais para os casos mais graves. A Prefeitura informou que, apesar da alta demanda, todos os pacientes estão sendo assistidos.
Nas últimas seis semanas, os atendimentos por sintomas respiratórios nos centros de saúde e na Rede Mário Gatti aumentaram 35,5%. O número passou de 4.078 casos, entre 19 e 25 de abril, para 5.527 registros, entre 24 e 30 de maio.
Na comparação com a primeira semana epidemiológica do ano, de 4 a 10 de janeiro, quando foram contabilizados 2.315 atendimentos, a alta chega a 138,7%.
Para ampliar a capacidade de atendimento, a Rede Mário Gatti abriu quatro novos leitos de UTI pediátrica e iniciou contratação emergencial de médicos.
Também está disponível, há cerca de um mês, o teleatendimento pediátrico 24 horas para pacientes do SUS municipal. O serviço funciona pelo WhatsApp (19) 95871-0027. Por meio do canal, responsáveis informam os sintomas da criança e recebem orientação de enfermeiros e pediatras. Quando necessário, também pode haver prescrição de medicamentos.
A Secretaria de Saúde reforça ainda a importância da vacinação contra a gripe, disponível em todos os centros de saúde para pessoas a partir de seis meses de idade.
Além da vacina, a pasta recomenda medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes arejados, adotar etiqueta respiratória, usar máscara em caso de sintomas, manter hidratação e evitar levar crianças a locais fechados.
Campinas também iniciou a imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para bebês prematuros menores de 6 meses e crianças com comorbidades menores de 2 anos. A aplicação ocorre nos centros de saúde e em maternidades conveniadas, com distribuição nominal das doses por convocação.
Responsáveis por crianças que se enquadram no público elegível devem procurar o centro de saúde de referência para avaliação. O imunizante utilizado é o nirsevimabe, anticorpo monoclonal incorporado ao SUS pelo Ministério da Saúde.
A cidade também oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Nesse caso, a aplicação está disponível em todos os centros de saúde, sem necessidade de agendamento.
Sábado
Funcionam aos sábados, das 7h às 13h, os centros de saúde Aeroporto, Jardim Florence, Capivari, Santa Lúcia, Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, São Quirino e Aurélia.
Como o CS Ipê está em reforma, o CS Santa Odila também abre aos sábados, das 7h às 12h.