Campinas terá 18 celebrações religiosas de Corpus Christi nesta quinta-feira (4), com procissões, missas e montagem de tapetes em ruas de diferentes bairros. A Emdec vai acompanhar os eventos com bloqueios temporários, orientação aos motoristas e apoio à circulação nas vias.
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No Centro, a procissão sairá da Catedral Metropolitana de Campinas e seguirá pelo contrafluxo da Rua Regente Feijó, cruzando as vias Campos Sales, General Osório, Bernardino de Campos e Benjamin Constant. A operação está prevista das 10h30 às 11h30.
Por causa da passagem dos fiéis, haverá bloqueios nos cruzamentos da Campos Sales com José Paulino, General Osório com José Paulino, Bernardino de Campos com José Paulino, Regente Feijó com Benjamin Constant e Regente Feijó com Barreto Leme. As interdições serão liberadas logo após a passagem dos participantes.
A programação começa ainda de madrugada no São Bernardo, onde a Paróquia Imaculada fará a confecção de tapetes entre 0h01 e 14h. Haverá bloqueios em trechos das ruas Dr. Cassiano Gonzaga, Guarei e Elias Lôbo Neto.
Na Vila Pompéia, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia terá montagem de tapetes e procissão das 5h às 12h, com bloqueios na Rua Macatuba e na Avenida Mococa.
Também haverá atividades pela manhã no Jardim Santana, Taquaral, Cambuí, Jardim Proença, Jardim Flamboyant, Vila Orozimbo Maia, Fazenda Santa Cândida e Ponte Preta.
No período da tarde, as procissões seguem em bairros como Vila Industrial, Jardim das Paineiras, Jardim Maria Rosa, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Vila Castelo Branco e Jardim Esplanada.
Segundo a Emdec, agentes da Mobilidade Urbana farão a sinalização dos bloqueios provisórios, a canalização do tráfego e a reserva de vagas quando necessário. A orientação é para que motoristas evitem as regiões das celebrações durante os horários de procissões e montagem dos tapetes.
SERVIÇO
- Centro: procissão da Catedral Metropolitana, das 10h30 às 11h30, com bloqueios em cruzamentos da Rua Regente Feijó.
- São Bernardo: tapetes da Paróquia Imaculada, das 0h01 às 14h, com bloqueios em trechos das ruas Dr. Cassiano Gonzaga, Guarei e Elias Lôbo Neto.
- Vila Pompéia: tapetes e procissão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, das 5h às 12h, com bloqueios na Rua Macatuba e na Avenida Mococa.
- Taquaral: atividades no Santuário Menino Jesus de Praga, das 7h às 12h, e procissão da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, das 9h30 às 10h30.
- Cambuí: procissão da Paróquia Nossa Senhora das Dores, das 9h às 10h, pelas vias Maria Monteiro e Coronel Silva Telles.
- Ponte Preta: procissão da Paróquia Santo Antônio, das 10h40 às 12h, pelas vias Saudade, Adriano José de Barros e Monsenhor Manoel Corrêa Macedo.
- Vila Industrial: procissão da Igreja São José, das 14h30 às 16h30.
- Vila Castelo Branco: procissão do Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, das 17h às 19h, com bloqueio na Rua Inhambu, entre Jandaia e Juriti.