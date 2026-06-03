Campinas terá 18 celebrações religiosas de Corpus Christi nesta quinta-feira (4), com procissões, missas e montagem de tapetes em ruas de diferentes bairros. A Emdec vai acompanhar os eventos com bloqueios temporários, orientação aos motoristas e apoio à circulação nas vias.

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No Centro, a procissão sairá da Catedral Metropolitana de Campinas e seguirá pelo contrafluxo da Rua Regente Feijó, cruzando as vias Campos Sales, General Osório, Bernardino de Campos e Benjamin Constant. A operação está prevista das 10h30 às 11h30.

Por causa da passagem dos fiéis, haverá bloqueios nos cruzamentos da Campos Sales com José Paulino, General Osório com José Paulino, Bernardino de Campos com José Paulino, Regente Feijó com Benjamin Constant e Regente Feijó com Barreto Leme. As interdições serão liberadas logo após a passagem dos participantes.