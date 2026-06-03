A Avenida Andrade Neves, em Campinas, terá interdição parcial a partir desta quinta-feira (4) para obras junto a uma parada de ônibus.

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O bloqueio será feito na faixa direita, no trecho entre a Rua Advogado Luiz Gama e a Rua Dr. João Arruda, na altura do número 1756. Os trabalhos começam às 8h.

Segundo a Emdec, a interdição deve seguir até 15 de junho, dependendo das condições climáticas. Durante o período, o trânsito continuará liberado pela faixa esquerda.