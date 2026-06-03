03 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Andrade Neves terá bloqueio parcial para obra

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Faixa direita será bloqueada para obra em ponto de ônibus; atendimento será remanejado temporariamente.
Faixa direita será bloqueada para obra em ponto de ônibus; atendimento será remanejado temporariamente.

Avenida Andrade Neves, em Campinas, terá interdição parcial a partir desta quinta-feira (4) para obras junto a uma parada de ônibus.

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O bloqueio será feito na faixa direita, no trecho entre a Rua Advogado Luiz Gama e a Rua Dr. João Arruda, na altura do número 1756. Os trabalhos começam às 8h.

Segundo a Emdec, a interdição deve seguir até 15 de junho, dependendo das condições climáticas. Durante o período, o trânsito continuará liberado pela faixa esquerda.

A obra prevê a implantação de piso de concreto na área da parada de ônibus. Com isso, o atendimento aos passageiros será transferido temporariamente para o próximo ponto, localizado no trecho anterior à chegada à Torre do Castelo.

Quatro linhas municipais passam pelo ponto impactado: 241 (Vila Padre Manoel da Nóbrega I), 242 (Jardim Miranda), 311 (Jardim Santa Mônica) e 377 (Vila Marieta/Shopping Dom Pedro). Linhas intermunicipais também utilizam a parada.

A intervenção será executada pela THM Engenharia. O serviço faz parte de um conjunto de obras viabilizadas por contrapartidas financeiras ao município.

A troca do piso asfáltico por concreto é adotada em pontos de ônibus por causa da maior resistência do material à circulação e à parada frequente dos coletivos.

Agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar o bloqueio, orientar motoristas e usuários do transporte público e acompanhar o trânsito na região.

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