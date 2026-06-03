A Avenida Andrade Neves, em Campinas, terá interdição parcial a partir desta quinta-feira (4) para obras junto a uma parada de ônibus.
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O bloqueio será feito na faixa direita, no trecho entre a Rua Advogado Luiz Gama e a Rua Dr. João Arruda, na altura do número 1756. Os trabalhos começam às 8h.
Segundo a Emdec, a interdição deve seguir até 15 de junho, dependendo das condições climáticas. Durante o período, o trânsito continuará liberado pela faixa esquerda.
A obra prevê a implantação de piso de concreto na área da parada de ônibus. Com isso, o atendimento aos passageiros será transferido temporariamente para o próximo ponto, localizado no trecho anterior à chegada à Torre do Castelo.
Quatro linhas municipais passam pelo ponto impactado: 241 (Vila Padre Manoel da Nóbrega I), 242 (Jardim Miranda), 311 (Jardim Santa Mônica) e 377 (Vila Marieta/Shopping Dom Pedro). Linhas intermunicipais também utilizam a parada.
A intervenção será executada pela THM Engenharia. O serviço faz parte de um conjunto de obras viabilizadas por contrapartidas financeiras ao município.
A troca do piso asfáltico por concreto é adotada em pontos de ônibus por causa da maior resistência do material à circulação e à parada frequente dos coletivos.
Agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar o bloqueio, orientar motoristas e usuários do transporte público e acompanhar o trânsito na região.