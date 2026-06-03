Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com o novo registro, a cidade chega a 10 óbitos pela doença em 2026.

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A vítima era um homem de 69 anos, com doenças preexistentes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele era vacinado. A morte ocorreu em 12 de maio.

Neste ano, Campinas contabiliza 130 casos de SRAG por Influenza. Em 2025, o município registrou 552 casos e 67 mortes pela mesma causa.