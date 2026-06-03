Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com o novo registro, a cidade chega a 10 óbitos pela doença em 2026.
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A vítima era um homem de 69 anos, com doenças preexistentes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele era vacinado. A morte ocorreu em 12 de maio.
Neste ano, Campinas contabiliza 130 casos de SRAG por Influenza. Em 2025, o município registrou 552 casos e 67 mortes pela mesma causa.
Entre as mortes do ano passado, 53 ocorreram em pessoas que não tinham recebido a vacina contra a gripe. Outras 14 vítimas haviam sido vacinadas. Desse grupo, 12 estavam adequadamente imunizadas, já que a vacina precisa de cerca de 15 dias para atingir a proteção esperada. Em dois casos, os sintomas começaram antes desse período. A Saúde informou ainda que 66 das vítimas de 2025 tinham comorbidades e pertenciam a grupos de risco.
A vacinação contra a gripe foi ampliada nesta segunda-feira (1º) para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Antes, a campanha era voltada aos grupos prioritários definidos pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Desde o início da estratégia, em 28 de março, Campinas aplicou 239.672 doses contra a gripe. Desse total, 142.937 foram destinadas aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
A cobertura entre idosos está em 51,01%, com 114.117 doses aplicadas. Entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 24.063 doses, o equivalente a 35,22% de cobertura. Já entre gestantes, a cidade aplicou 4.757 doses, com cobertura de 55,32%.
O imunizante está disponível nos centros de saúde de Campinas. A exceção é o CS Centro, onde a vacinação ocorre na Paróquia Divino Salvador, na Avenida Júlio de Mesquita, 126, das 8h às 16h. A campanha segue até o fim de julho.