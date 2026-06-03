03 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Rua Santo Antônio terá bloqueio para obra no Cambuí

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Bloqueio será das 19h às 23h para ligação de rede de esgoto; linha de ônibus terá desvio no período.
Bloqueio será das 19h às 23h para ligação de rede de esgoto; linha de ônibus terá desvio no período.

Rua Santo Antônio, no Cambuí, em Campinas, terá um trecho interditado na noite desta quarta-feira para uma obra emergencial da Sanasa.

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O bloqueio será feito pela Emdec das 19h às 23h, no trecho entre a Rua Antônio Lapa e a Rua Dr. Emílio Ribas. No local, será realizada uma ligação na rede de esgoto.

Durante a interdição, a rota alternativa indicada para os motoristas passa pela Rua Antônio Lapa, Rua Capitão Francisco de Paula e Rua Dr. Emílio Ribas.

A alteração também terá impacto no transporte público. A linha 381 (Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi) seguirá o mesmo desvio programado para os veículos.

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