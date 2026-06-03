A Rua Santo Antônio, no Cambuí, em Campinas, terá um trecho interditado na noite desta quarta-feira para uma obra emergencial da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio será feito pela Emdec das 19h às 23h, no trecho entre a Rua Antônio Lapa e a Rua Dr. Emílio Ribas. No local, será realizada uma ligação na rede de esgoto.

Durante a interdição, a rota alternativa indicada para os motoristas passa pela Rua Antônio Lapa, Rua Capitão Francisco de Paula e Rua Dr. Emílio Ribas.