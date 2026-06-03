A vereadora Mariana Conti (PSOL) comentou em tom irônico, nesta quarta-feira (3), a situação do vereador Vini Oliveira (Cidadania) após a operação do Ministério Público e da Polícia Civil que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar.

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Mariana foi a autora do pedido que resultou na abertura da Comissão Processante contra Vini na Câmara Municipal de Campinas. Nas redes sociais, a parlamentar voltou a associar o caso ao setor de transporte público.

“Bom dia para quem não está enrolado com a Máfia dos Transportes. Hoje o toc toc da Polícia acordou o vereador de extrema direita Vini Oliveira, que foi flagrado recebendo malotes de empresários do transporte. Aprovamos a Comissão Processante, de minha autoria, contra o vereador. Seguiremos com as investigações, para desmascarar Vini e a Máfia dos Transportes”.