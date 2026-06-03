A Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de 12 quilos de drogas na madrugada desta quarta-feira (3), na Vila Padre Manoel da Nóbrega.

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A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo pela Rua Andorinhas. Segundo a corporação, três homens foram vistos em atitude suspeita e fugiram a pé em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura.

Os guardas fizeram buscas pelo trajeto usado pelos suspeitos e encontraram uma pochete com dinheiro em espécie e uma bolsa com entorpecentes.