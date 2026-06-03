A Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de 12 quilos de drogas na madrugada desta quarta-feira (3), na Vila Padre Manoel da Nóbrega.
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A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo pela Rua Andorinhas. Segundo a corporação, três homens foram vistos em atitude suspeita e fugiram a pé em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura.
Os guardas fizeram buscas pelo trajeto usado pelos suspeitos e encontraram uma pochete com dinheiro em espécie e uma bolsa com entorpecentes.
Durante a varredura na região, a equipe também localizou um esconderijo sob uma escada, fechado com tapumes de madeira. No local, havia outras duas bolsas com drogas.
Apesar das buscas, os suspeitos não foram localizados.
Ao todo, foram apreendidos 8,550 quilos de maconha, 3,440 quilos de cocaína, 350 gramas de crack e R$ 1.289 em dinheiro.
O material foi encaminhado para a 2ª Seccional de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como localização e apreensão de entorpecentes.