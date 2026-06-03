O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assumiu no fim da tarde desta terça-feira (2) o comando interino da Prefeitura. Ele ficará no cargo até 9 de junho, período em que o prefeito Dário Saadi estará fora do país.
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Dário viaja para Istambul, na Turquia, onde participa do Fórum Lixo Zero 2026, evento internacional voltado à discussão de políticas públicas de sustentabilidade, gestão de resíduos e redução do volume de lixo nas cidades.
Segundo a Prefeitura, a viagem será custeada pela organização do evento, por meio do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, responsável pelo convite ao prefeito. A administração municipal informou que não haverá gastos públicos com a agenda internacional.
A transmissão do cargo foi formalizada mesmo sem obrigação legal. Pela Lei Orgânica do Município, a passagem do comando ao vice é exigida apenas em ausências superiores a 15 dias. Ainda assim, Dário optou por oficializar Wanderley como prefeito em exercício durante a viagem.
O Fórum Lixo Zero será realizado entre 5 e 7 de junho. A programação prevê encontros entre gestores públicos, organizações e representantes da sociedade civil para discutir ações de gestão de resíduos, economia circular, reciclagem e políticas ambientais urbanas.
Na agenda, Dário deve apresentar iniciativas adotadas em Campinas e na Região Metropolitana de Campinas. Entre os temas previstos estão gestão integrada de resíduos sólidos, reciclagem, inclusão de trabalhadores do setor e economia circular.
"Vamos apresentar iniciativas que têm colocado a cidade como referência em sustentabilidade e gestão de resíduos. Entre elas está a adesão ao Programa Integra Resíduos, do Governo do Estado, do qual Campinas é a maior cidade participante e que busca fortalecer soluções metropolitanas para separação, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos”, afirmou Dário.
O prefeito também deve abordar o Programa Integra Resíduos, iniciativa do governo estadual voltada à gestão regionalizada de resíduos urbanos. Dário preside o Conselho de Desenvolvimento da RMC.
O programa prevê estruturas como ecopontos, unidades de transbordo e sistemas de tratamento e destinação final, além de medidas para ampliar a reciclagem e reduzir distâncias no transporte de resíduos.
Campinas também deve apresentar a experiência da Usina de Compostagem, que processa cerca de 100 toneladas por dia de resíduos verdes, como restos de poda e material orgânico da Ceasa, transformando esse volume em adubo.
Outro ponto da apresentação será a coleta seletiva feita em parceria com 12 cooperativas de reciclagem. De acordo com a Prefeitura, o índice de reciclagem no município passou de 2% para 6% entre 2014 e 2026.
A primeira-dama Maria Giovana Fortunato acompanhará a agenda internacional com recursos próprios. Dário Saadi retorna ao Brasil no dia 8 e reassume a Prefeitura no dia 9 de junho.