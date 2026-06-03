O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assumiu no fim da tarde desta terça-feira (2) o comando interino da Prefeitura. Ele ficará no cargo até 9 de junho, período em que o prefeito Dário Saadi estará fora do país.

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Dário viaja para Istambul, na Turquia, onde participa do Fórum Lixo Zero 2026, evento internacional voltado à discussão de políticas públicas de sustentabilidade, gestão de resíduos e redução do volume de lixo nas cidades.

Segundo a Prefeitura, a viagem será custeada pela organização do evento, por meio do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, responsável pelo convite ao prefeito. A administração municipal informou que não haverá gastos públicos com a agenda internacional.