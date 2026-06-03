Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o Polo Astronômico de Amparo realiza sessões especiais no Planetário Digital com o tema "Existe vida fora da Terra?". As apresentações acontecem nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), das 19h às 23h, com abertura do portão a partir das 18h. Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site oficial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os visitantes poderão acompanhar uma palestra conduzida por professores do complexo, que abordarão as possibilidades e a busca por vida extraterrestre com base em conhecimentos científicos atualizados. O assunto ganhou repercussão nos últimos meses após a divulgação parcial de documentos secretos por órgãos do governo dos Estados Unidos.

Cada sessão tem duração de aproximadamente uma hora e ocorre nos horários das 19h, 20h, 21h e 22h. O planetário conta com um novo sistema de projeção imersiva 360° x 180°, com resolução 4K e iluminação a laser, garantindo maior nitidez e realismo às imagens.