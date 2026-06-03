03 de junho de 2026
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ASTRONOMIA

Polo Astronômico de Amparo debate vida extraterrestre no feriado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polo Astronômico de Amparo terá sessões especiais sobre vida fora da Terra no feriado de Corpus Christi.
Polo Astronômico de Amparo terá sessões especiais sobre vida fora da Terra no feriado de Corpus Christi.

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o Polo Astronômico de Amparo realiza sessões especiais no Planetário Digital com o tema "Existe vida fora da Terra?". As apresentações acontecem nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), das 19h às 23h, com abertura do portão a partir das 18h. Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site oficial.

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Os visitantes poderão acompanhar uma palestra conduzida por professores do complexo, que abordarão as possibilidades e a busca por vida extraterrestre com base em conhecimentos científicos atualizados. O assunto ganhou repercussão nos últimos meses após a divulgação parcial de documentos secretos por órgãos do governo dos Estados Unidos.

Cada sessão tem duração de aproximadamente uma hora e ocorre nos horários das 19h, 20h, 21h e 22h. O planetário conta com um novo sistema de projeção imersiva 360° x 180°, com resolução 4K e iluminação a laser, garantindo maior nitidez e realismo às imagens.

Além das apresentações no planetário, o evento também oferece observações de constelações e estrelas por meio de telescópios modernos.

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