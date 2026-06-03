A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra prendeu um homem que acumulava uma dívida superior a R$ 20 mil referente à pensão alimentícia. A ação foi realizada de forma integrada com o setor de inteligência da corporação.

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Segundo a Guarda Municipal, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu um alerta do Centro de Comunicação informando que um veículo vinculado a uma pessoa com mandado de prisão em aberto estaria circulando pela cidade.

A partir das informações repassadas, os agentes intensificaram as buscas e localizaram o carro estacionado nas proximidades do Parque Residencial Groot.