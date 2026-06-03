Um homem de 50 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba por descumprimento de medida protetiva. A ocorrência foi registrada no bairro Itaici. De acordo com a corporação, a vítima acionou a GCM para relatar que o ex-companheiro estava violando a medida protetiva que impedia a aproximação.

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Ela informou ainda que o homem passou duas vezes em frente à residência onde ela se encontrava, dirigindo uma caminhonete Amarok. A equipe do programa Caminho das Rosas foi deslocada ao local. Em seguida, a placa do veículo foi repassada ao Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil, que passou a monitorar a caminhonete por meio das câmeras de videomonitoramento da cidade.

Pouco depois, agentes do Canil localizaram e abordaram o veículo na Rodovia Santos Dumont. Durante a abordagem, os guardas constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi convidado a soprar o etilômetro, mas se recusou a realizar o teste.