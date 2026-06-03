A Guarda Municipal de Holambra prendeu um homem, na tarde de terça-feira (2), pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncia de agressão.

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Por volta das 12h, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão. No local, os agentes encontraram uma mulher com intenso sangramento no rosto, que relatou ter sido agredida pelo próprio irmão. O suspeito permanecia no interior da residência.

Durante o atendimento, a equipe recebeu informações sobre a possível existência de entorpecentes no imóvel. Com apoio do Canil da Guarda Municipal de Artur Nogueira, foram realizadas buscas na residência. O cão farejador Lupi localizou diversas porções de substância análoga ao crack escondidas no local.