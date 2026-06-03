03 de junho de 2026
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EMBRIAGADO

Motorista bêbado é preso após bater em carro parado em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso em Indaiatuba após bater em carro estacionado e apresentar índice de álcool acima do permitido.
Homem foi preso em Indaiatuba após bater em carro estacionado e apresentar índice de álcool acima do permitido.

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal suspeito de dirigir embriagado no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. A prisão ocorreu após ele colidir o próprio veículo, um Monza, contra um Hyundai Elantra que estava estacionado na Rua Ângelo Stocco.

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A Guarda Civil foi acionada para atender à ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar ao local, a equipe foi informada por testemunhas de que o condutor do Monza apresentava sinais visíveis de embriaguez. Testemunhas relataram ainda que precisaram retirar a chave do veículo para impedir que ele fugisse antes da chegada dos agentes.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 1,30 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice superior ao limite permitido pela lei, configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, o Monza foi recolhido a um pátio credenciado pela Prefeitura. O homem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à delegacia e permaneceu preso em flagrante por embriaguez ao volante.

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