Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal suspeito de dirigir embriagado no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. A prisão ocorreu após ele colidir o próprio veículo, um Monza, contra um Hyundai Elantra que estava estacionado na Rua Ângelo Stocco.

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A Guarda Civil foi acionada para atender à ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar ao local, a equipe foi informada por testemunhas de que o condutor do Monza apresentava sinais visíveis de embriaguez. Testemunhas relataram ainda que precisaram retirar a chave do veículo para impedir que ele fugisse antes da chegada dos agentes.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 1,30 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice superior ao limite permitido pela lei, configurando crime de trânsito.