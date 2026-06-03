Uma esteticista foi presa na terça-feira (2), em Americana, suspeita de aplicar canetas emagrecedoras e outros produtos injetáveis de forma irregular. A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio da Vigilância Sanitária do município, no Jardim Santana.
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A prisão integra a Operação Medida Certa, que combate a comercialização, o armazenamento e a aplicação não autorizada de produtos terapêuticos ou medicinais. A DIG cumpriu uma ordem judicial expedida pela 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba, em uma investigação sobre possíveis crimes contra a saúde pública.
No momento da abordagem, a responsável pelo estabelecimento estava prestes a aplicar uma dose de Mounjaro em uma cliente, o que, segundo a polícia, reforçou os indícios de que procedimentos com substâncias de uso terapêutico ou medicinal eram realizados no local.
Durante a operação, os agentes apreenderam canetas aplicadoras de tirzepatida, ampolas, frascos, substâncias injetáveis, seringas, agulhas, embalagens e anotações.
A Vigilância Sanitária constatou irregularidades administrativas no imóvel, pois foram encontrados produtos injetáveis e manipulados. A empresa havia informado que atuava apenas com procedimentos estéticos sem caráter invasivo injetável.
Diante dos fatos, a esteticista recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à sede da DIG. Ela permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.