Uma esteticista foi presa na terça-feira (2), em Americana, suspeita de aplicar canetas emagrecedoras e outros produtos injetáveis de forma irregular. A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio da Vigilância Sanitária do município, no Jardim Santana.

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A prisão integra a Operação Medida Certa, que combate a comercialização, o armazenamento e a aplicação não autorizada de produtos terapêuticos ou medicinais. A DIG cumpriu uma ordem judicial expedida pela 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba, em uma investigação sobre possíveis crimes contra a saúde pública.

No momento da abordagem, a responsável pelo estabelecimento estava prestes a aplicar uma dose de Mounjaro em uma cliente, o que, segundo a polícia, reforçou os indícios de que procedimentos com substâncias de uso terapêutico ou medicinal eram realizados no local.