03 de junho de 2026
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TEMPO NA RMC

Sem mudanças, quarta será de Sol e temperaturas amenas na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quarta-feira terá tempo firme na RMC, com sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 14°C e 24°C.
Quarta-feira terá tempo firme na RMC, com sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 14°C e 24°C.

A previsão do tempo para a quarta-feira (3) indica estabilidade climática na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Não há expectativa de chuva ao longo do dia nem mudança drástica nas 20 cidades da região.

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O sol deve predominar entre poucas nuvens, mantendo o cenário de tempo firme. As temperaturas ficam entre 14°C e 24°C, com maior amplitude térmica entre o início da manhã e o período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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