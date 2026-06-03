A previsão do tempo para a quarta-feira (3) indica estabilidade climática na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Não há expectativa de chuva ao longo do dia nem mudança drástica nas 20 cidades da região.

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O sol deve predominar entre poucas nuvens, mantendo o cenário de tempo firme. As temperaturas ficam entre 14°C e 24°C, com maior amplitude térmica entre o início da manhã e o período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).