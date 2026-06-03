As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem ter tráfego intenso durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Somadas, as projeções das concessionárias indicam a circulação de mais de 4,3 milhões de veículos entre os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Corredor Dom Pedro e a malha administrada pela Renovias.
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A maior movimentação é esperada no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, onde a Motiva Autoban prevê a passagem de aproximadamente 2,625 milhões de veículos. A operação especial começa à 0h desta quarta-feira (3) e segue até a meia-noite de domingo (7).
Os horários de maior fluxo no sistema estão previstos para esta quarta-feira, das 16h às 20h, no sentido capital-interior; quinta-feira (4), das 9h às 13h, também na saída do feriado; e domingo (7), das 15h às 22h, no sentido interior-capital, durante o retorno.
Durante o período, o Centro de Controle Operacional da concessionária fará o monitoramento das rodovias 24 horas por dia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. A estrutura inclui 110 câmeras, sistemas de análise de tráfego, estações meteorológicas e painéis de mensagens variáveis.
Na Rodovia dos Bandeirantes, haverá Operação Caminhão na quinta-feira e no domingo, das 14h às 22h. Nesse período, caminhões com destino à capital deverão usar a Rodovia Anhanguera entre os quilômetros 48 e 23, no trecho entre Jundiaí e São Paulo. O objetivo é melhorar a distribuição do tráfego.
No Corredor Dom Pedro, a Concessionária Rota das Bandeiras estima a circulação de pouco mais de 1 milhão de veículos durante a operação especial, que começa na quarta-feira e segue até o fim de segunda-feira (8).
A saída para o feriado deve ter movimento mais forte na quarta-feira, a partir das 15h, com pico até 21h. Só nesse dia, são esperados mais de 210 mil veículos. A manhã de quinta-feira também deve registrar fluxo elevado. No retorno, a concessionária prevê movimento mais distribuído, com maior concentração no fim da tarde de domingo.
A principal via do corredor, a Rodovia D. Pedro I, deve receber cerca de 640 mil veículos nos seis dias de operação. A rodovia liga a Região Metropolitana de Campinas a importantes eixos, como Fernão Dias, Dutra e Carvalho Pinto, usados por motoristas que seguem para o Sul de Minas e para o Litoral Norte paulista.
Ainda na RMC, a Rodovia Professor Zeferino Vaz deve receber 180 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra e Romildo Prado, que dão acesso ao Circuito das Frutas, devem somar quase 200 mil veículos.
A Rota das Bandeiras informou que manterá todo o efetivo operacional em serviço. Guinchos, viaturas de resgate e equipes de inspeção ficarão posicionados em pontos estratégicos. A movimentação será acompanhada pelas 95 câmeras do Centro de Controle Operacional.
Na malha da Renovias, a expectativa é de 753.115 veículos durante o feriado prolongado. A concessionária também fará operação especial, com reforço no monitoramento, atendimento e inspeção das rodovias.
Os períodos de maior movimento estão previstos para quarta-feira, das 14h às 19h, e quinta-feira, das 8h às 13h, no sentido norte, em direção ao interior. No retorno, o tráfego deve ser mais intenso no domingo, das 15h às 19h, no sentido sul, em direção a São Paulo, principalmente na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros.
Durante a operação, a Renovias manterá atendimento 24 horas pelo Centro de Controle Operacional, com viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias ao longo da malha. Painéis de mensagens também serão usados para orientar os motoristas.
A recomendação das concessionárias é que os motoristas evitem os horários de pico, revisem o veículo antes da viagem e redobrem a atenção nos trechos de maior movimento.