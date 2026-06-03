As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem ter tráfego intenso durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Somadas, as projeções das concessionárias indicam a circulação de mais de 4,3 milhões de veículos entre os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Corredor Dom Pedro e a malha administrada pela Renovias.

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A maior movimentação é esperada no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, onde a Motiva Autoban prevê a passagem de aproximadamente 2,625 milhões de veículos. A operação especial começa à 0h desta quarta-feira (3) e segue até a meia-noite de domingo (7).

Os horários de maior fluxo no sistema estão previstos para esta quarta-feira, das 16h às 20h, no sentido capital-interior; quinta-feira (4), das 9h às 13h, também na saída do feriado; e domingo (7), das 15h às 22h, no sentido interior-capital, durante o retorno.