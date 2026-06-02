02 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Avenida Ary Rodriguez terá bloqueio para obra da Sanasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bloqueios serão feitos diariamente até domingo para obra de substituição da rede de esgoto no Parque das Camélias
Bloqueios serão feitos diariamente até domingo para obra de substituição da rede de esgoto no Parque das Camélias

Avenida Ary Rodriguez, no Parque das Camélias, na região do Itatinga, em Campinas, terá bloqueios diários a partir desta quarta-feira (3) para obras na rede de esgoto.

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A interdição será feita pela Emdec até domingo (7), sempre das 8h às 16h30. Depois desse horário, a via será liberada e voltará a ser bloqueada na manhã seguinte.

O fechamento ocorre no sentido bairro-Centro, no trecho entre a faixa de pedestres em frente ao portão 1 do Sesi Santos Dumont e a altura da Rua Dr. Gustavo Orsolini.

A obra prevê a substituição da rede de esgoto e será executada pela Norte-Sul Hidrotecnologia, empresa que presta serviços para a Sanasa.

Para manter a circulação de veículos na região, a Emdec fará uma operação do tipo “Comporta” no sentido centro-bairro da Ary Rodriguez. Nesse modelo, o tráfego de cada sentido é liberado de forma alternada.

Dois agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a operação, organizar o trânsito e orientar os motoristas durante o período de bloqueio.

A interdição também terá impacto temporário em três linhas do transporte público: 404 (Jardim Maria Rosa), 406 (Jardim Maria Rosa/Terminal Campos Elíseos) e 412 (Parque Eldorado).

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