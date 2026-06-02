A Avenida Ary Rodriguez, no Parque das Camélias, na região do Itatinga, em Campinas, terá bloqueios diários a partir desta quarta-feira (3) para obras na rede de esgoto.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A interdição será feita pela Emdec até domingo (7), sempre das 8h às 16h30. Depois desse horário, a via será liberada e voltará a ser bloqueada na manhã seguinte.
O fechamento ocorre no sentido bairro-Centro, no trecho entre a faixa de pedestres em frente ao portão 1 do Sesi Santos Dumont e a altura da Rua Dr. Gustavo Orsolini.
A obra prevê a substituição da rede de esgoto e será executada pela Norte-Sul Hidrotecnologia, empresa que presta serviços para a Sanasa.
Para manter a circulação de veículos na região, a Emdec fará uma operação do tipo “Comporta” no sentido centro-bairro da Ary Rodriguez. Nesse modelo, o tráfego de cada sentido é liberado de forma alternada.
Dois agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a operação, organizar o trânsito e orientar os motoristas durante o período de bloqueio.
A interdição também terá impacto temporário em três linhas do transporte público: 404 (Jardim Maria Rosa), 406 (Jardim Maria Rosa/Terminal Campos Elíseos) e 412 (Parque Eldorado).