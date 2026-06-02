A Avenida Ary Rodriguez, no Parque das Camélias, na região do Itatinga, em Campinas, terá bloqueios diários a partir desta quarta-feira (3) para obras na rede de esgoto.

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A interdição será feita pela Emdec até domingo (7), sempre das 8h às 16h30. Depois desse horário, a via será liberada e voltará a ser bloqueada na manhã seguinte.

O fechamento ocorre no sentido bairro-Centro, no trecho entre a faixa de pedestres em frente ao portão 1 do Sesi Santos Dumont e a altura da Rua Dr. Gustavo Orsolini.