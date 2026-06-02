A Comissão Processante aberta contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania) ainda depende da notificação formal do parlamentar para iniciar a contagem dos prazos de apuração na Câmara Municipal de Campinas.

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O vereador está internado desde a noite de domingo, segundo a assessoria dele, e não participou da sessão desta segunda-feira (1º), quando o plenário aprovou a abertura da CP.

O presidente da comissão, Paulo Haddad (PSD), informou que deve aguardar a alta hospitalar de Vini para notificá-lo oficialmente. Por questões humanitárias, Haddad afirma que a notificação não será realizada de imediato, mas a previsão é que Vini seja notificado na semana que vem.