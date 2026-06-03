O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, terá uma operação reforçada para o feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é receber 184 mil passageiros entre esta quarta-feira (3) e a próxima segunda-feira (8).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No período de seis dias, estão previstos 1.685 pousos e decolagens, considerando voos nacionais e internacionais.
A maior movimentação deve ocorrer na segunda-feira (8), retorno do feriado, com 35,5 mil passageiros embarcando ou desembarcando pelo terminal. Também são esperados fluxos intensos nesta quarta-feira, com 32,3 mil passageiros, na quinta-feira (4), com 32,1 mil, e no domingo (7), com 31 mil.
Nesta quarta, o horário de maior movimento deve ser entre 17h e 23h50. Já na segunda-feira, o pico está previsto para o período da manhã, entre 5h e 12h.
Entre os destinos nacionais mais procurados estão capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. Também há demanda para municípios do interior paulista.
Nos voos internacionais, os principais destinos são Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; e Madri, na Espanha.
A operação especial terá reforço nas equipes de atendimento ao passageiro, segurança, manutenção, limpeza e gestão operacional. Lojas, cafés, lanchonetes e restaurantes do aeroporto também se preparam para o aumento da demanda nos dias de maior circulação.
No setor internacional, Viracopos prevê 163 pousos e decolagens durante o feriado, sendo 81 partidas e 82 chegadas. Esses voos devem transportar cerca de 11,6 mil passageiros pelo Píer A, área destinada às operações internacionais.