O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, terá uma operação reforçada para o feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é receber 184 mil passageiros entre esta quarta-feira (3) e a próxima segunda-feira (8).

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No período de seis dias, estão previstos 1.685 pousos e decolagens, considerando voos nacionais e internacionais.

A maior movimentação deve ocorrer na segunda-feira (8), retorno do feriado, com 35,5 mil passageiros embarcando ou desembarcando pelo terminal. Também são esperados fluxos intensos nesta quarta-feira, com 32,3 mil passageiros, na quinta-feira (4), com 32,1 mil, e no domingo (7), com 31 mil.