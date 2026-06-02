Campinas registrou aumento na procura por atendimento de pacientes com sintomas respiratórios nas últimas semanas, tanto nos centros de saúde quanto nas unidades de urgência e hospitais da rede municipal.

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Na atenção básica, a alta foi de 60,6% em seis semanas. O número de atendimentos passou de 896 casos, entre 19 e 25 de abril, para 1.439 registros na semana epidemiológica de 24 a 30 de maio. Em relação à primeira semana do ano, de 4 a 10 de janeiro, o crescimento chega a 116,1%.

A pressão também aparece na Rede Mário Gatti, que reúne as UPAs e os hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) passaram de 57 em janeiro para 202 em maio, alta de 254,38% no período.