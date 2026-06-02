A Avenida Comendador Aladino Selmi, na região do Conjunto Habitacional CDHU, em Campinas, terá um trecho totalmente interditado nesta terça-feira (2) para obras da Sanasa.
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O bloqueio será feito pela Emdec das 8h30 às 16h, no sentido bairro-Centro, a partir do cruzamento com a Rua Prefeito Celso Daniel. O serviço envolve manutenção na rede de esgoto.
Durante a interdição, agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar a área e orientar os motoristas. A rota alternativa indicada passa pela Rua Prefeito Celso Daniel, Rua Luiz Ricardo de Oliveira, Rua Elza Monnerat e novamente Rua Prefeito Celso Daniel, com retorno ao trecho liberado da Avenida Aladino Selmi.
O fechamento também vai alterar temporariamente o trajeto de cinco linhas do transporte público: 310 (Vila Olímpia), 313 (CDHU/Amarais), 316 (Parque Cidade), 318 (Jardim Mirassol) e 319 (Parque Cidade/Terminal Barão Geraldo).
A orientação é para que motoristas e usuários do transporte coletivo fiquem atentos à sinalização e programem os deslocamentos com antecedência durante o período da obra.