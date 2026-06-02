A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na região de Campinas nesta terça-feira (2), durante a Operação Benaia, que investiga um suposto esquema milionário de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro ligado a processos alfandegários na região aduaneira de Itajaí, em Santa Catarina.

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Na RMC, as diligências foram realizadas em Campinas, Valinhos, Hortolândia e Paulínia. Campinas concentrou a maior parte das ações, com oito mandados. Paulínia teve dois endereços alvos da operação, enquanto Valinhos e Hortolândia tiveram um mandado cada.

Ao todo, a PF cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo. Além das cidades da região de Campinas, também há ações em Itajaí, Guarulhos, São Paulo, Santana de Parnaíba e Barueri. A Justiça determinou ainda o afastamento das funções públicas do principal investigado.