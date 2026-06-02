A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na região de Campinas nesta terça-feira (2), durante a Operação Benaia, que investiga um suposto esquema milionário de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro ligado a processos alfandegários na região aduaneira de Itajaí, em Santa Catarina.
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Na RMC, as diligências foram realizadas em Campinas, Valinhos, Hortolândia e Paulínia. Campinas concentrou a maior parte das ações, com oito mandados. Paulínia teve dois endereços alvos da operação, enquanto Valinhos e Hortolândia tiveram um mandado cada.
Ao todo, a PF cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo. Além das cidades da região de Campinas, também há ações em Itajaí, Guarulhos, São Paulo, Santana de Parnaíba e Barueri. A Justiça determinou ainda o afastamento das funções públicas do principal investigado.
Segundo a Polícia Federal, o principal alvo é um servidor público federal que, quando atuava como chefe da Receita Federal em Itajaí, teria usado o cargo para favorecer empresários em processos alfandegários.
A investigação aponta que ele teria recebido, de forma indevida, ao menos R$ 2 milhões para atuar em benefício desses empresários. O servidor também é suspeito de tentar estruturar mecanismos de logística a pedido do grupo investigado.
No decorrer das apurações, a PF identificou empresas em nome de familiares do investigado. A suspeita é que essas pessoas jurídicas tenham sido usadas para ocultar a origem dos valores, dissimular movimentações financeiras e dar aparência legal ao dinheiro recebido ilegalmente.
A partir da análise dos materiais apreendidos, os investigadores pretendem identificar outros possíveis envolvidos, rastrear a movimentação dos recursos e verificar se há novos crimes relacionados ao esquema.
A operação também teve autorização judicial para que a Receita Federal acompanhasse buscas em parte dos endereços investigados.