02 de junho de 2026
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COLISÃO

Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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A Voz do Guaçu
O condutor da moto, de 22 anos, sofreu ferimentos de gravidade considerável, incluindo uma fratura exposta na perna esquerda e uma perfuração na região dos arcos costais do lado esquerdo.
O condutor da moto, de 22 anos, sofreu ferimentos de gravidade considerável, incluindo uma fratura exposta na perna esquerda e uma perfuração na região dos arcos costais do lado esquerdo.

Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (1º), na Rua Yolanda Martini Chiarelli, no bairro Jardim Guaçu Mirim, em Mogi Guaçu.

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O condutor da moto, de 22 anos, sofreu ferimentos de gravidade considerável, incluindo uma fratura exposta na perna esquerda e uma perfuração na região dos arcos costais do lado esquerdo. As informações foram apuradas no local.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Mogi Guaçu, onde permanece sob cuidados médicos.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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