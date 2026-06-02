Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (1º), na Rua Yolanda Martini Chiarelli, no bairro Jardim Guaçu Mirim, em Mogi Guaçu.

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O condutor da moto, de 22 anos, sofreu ferimentos de gravidade considerável, incluindo uma fratura exposta na perna esquerda e uma perfuração na região dos arcos costais do lado esquerdo. As informações foram apuradas no local.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Mogi Guaçu, onde permanece sob cuidados médicos.