Um homem de 45 anos, identificado como Fábio Luciano de Andrade, foi morto a golpes de faca na madrugada do último domingo (31), na Avenida Novaes, no bairro Parque Florianópolis, em Jaguariúna. O caso foi registrado como homicídio consumado, e o suspeito foi preso em flagrante.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por socorristas após relatos de que uma pessoa havia sido ferida durante uma discussão. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem sinais vitais. Próximo ao corpo, havia uma faca com vestígios de sangue.

O local foi isolado para perícia. Uma testemunha relatou que dormia quando ouviu gritos vindos da área comum do imóvel. Ao sair do quarto, encontrou dois conhecidos feridos. Um deles foi socorrido, mas o outro não resistiu aos ferimentos.