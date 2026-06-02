02 de junho de 2026
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PECADO

Mulher é presa por furtar sino de bronze de igreja em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/GCM
Mulher foi presa em Indaiatuba suspeita de furtar um sino de bronze de uma igreja no Jardim Hubert.
Mulher foi presa em Indaiatuba suspeita de furtar um sino de bronze de uma igreja no Jardim Hubert.

Uma mulher de 31 anos foi presa pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, suspeita de furtar um sino de bronze de uma igreja no Jardim Hubert. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Responsáveis pela paróquia acionaram o Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil após perceberem o desaparecimento do objeto.3

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As imagens mostraram que duas pessoas entraram na igreja e levaram o sino, que tem cerca de 50 centímetros de altura, utilizando um carrinho de supermercado. Com as características dos suspeitos repassadas às equipes de patrulhamento, agentes da viatura 205 localizaram e abordaram a mulher.

Ela confessou a participação no furto e identificou o comparsa, que ainda não foi localizado. A suspeita também indicou onde o sino havia sido vendido por apenas R$ 20. A mulher foi levada à delegacia e permaneceu presa. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia segue investigando o caso para encontrar o segundo envolvido e o receptador do material.

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