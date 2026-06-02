Uma mulher de 31 anos foi presa pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, suspeita de furtar um sino de bronze de uma igreja no Jardim Hubert. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Responsáveis pela paróquia acionaram o Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil após perceberem o desaparecimento do objeto.3

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As imagens mostraram que duas pessoas entraram na igreja e levaram o sino, que tem cerca de 50 centímetros de altura, utilizando um carrinho de supermercado. Com as características dos suspeitos repassadas às equipes de patrulhamento, agentes da viatura 205 localizaram e abordaram a mulher.

Ela confessou a participação no furto e identificou o comparsa, que ainda não foi localizado. A suspeita também indicou onde o sino havia sido vendido por apenas R$ 20. A mulher foi levada à delegacia e permaneceu presa. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia segue investigando o caso para encontrar o segundo envolvido e o receptador do material.