A PM (Polícia Militar) prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira, na segunda-feira (1º). A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina pela região. Segundo a corporação, os policiais avistaram dois homens na via pública, sendo que um deles vendia entorpecentes para o outro.

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Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos fugiram. O comprador correu em direção a uma ponte próxima, enquanto o suspeito que realizava a venda dispensou vários microtubos em um corredor de uma invasão e se escondeu no banheiro de uma residência ao lado.

Com a autorização da moradora, os agentes entraram no imóvel e localizaram o homem. Com ele, foi encontrado apenas um aparelho celular.