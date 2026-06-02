A PM (Polícia Militar) prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira, na segunda-feira (1º). A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina pela região. Segundo a corporação, os policiais avistaram dois homens na via pública, sendo que um deles vendia entorpecentes para o outro.
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Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos fugiram. O comprador correu em direção a uma ponte próxima, enquanto o suspeito que realizava a venda dispensou vários microtubos em um corredor de uma invasão e se escondeu no banheiro de uma residência ao lado.
Com a autorização da moradora, os agentes entraram no imóvel e localizaram o homem. Com ele, foi encontrado apenas um aparelho celular.
Os policiais então retornaram ao local onde a droga foi descartada e encontraram sete microtubos com cocaína. Ao vistoriar um pequeno cômodo no mesmo local, a equipe localizou outro homem deitado sobre um colchão. Ao lado dele, estavam um estojo rosa contendo drogas, uma bolsa preta com R$ 292 em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.
O ambiente apresentava condições precárias: muito lixo, sem energia elétrica e sem água. Foram apreendidos 64 microtubos de cocaína, 61 pedras de crack, quatro porções de maconha, sete porções de haxixe, além de R$ 292 em dinheiro.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde os dois suspeitos permaneceram presos. Todo o material apreendido ficou à disposição da Justiça.