02 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça será de tempo estável e céu claro na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A temperatura deve registrar ligeira queda na mínima, que fica em torno de 12°C no começo da manhã. Já a máxima pode chegar aos 23°C no período da tarde, sem previsão de chuva.
A temperatura deve registrar ligeira queda na mínima, que fica em torno de 12°C no começo da manhã. Já a máxima pode chegar aos 23°C no período da tarde, sem previsão de chuva.

A terça-feira (2), assim como o início da semana, não tem previsão de mudanças nas condições climáticas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os institutos de meteorologia, o tempo permanece estável ao longo do dia, com predomínio de céu claro.

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A temperatura deve registrar ligeira queda na mínima, que fica em torno de 12°C no começo da manhã. Já a máxima pode chegar aos 23°C no período da tarde, sem previsão de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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