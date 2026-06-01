A Prefeitura de Campinas vai interditar parcialmente a Praça do Coco, em Barão Geraldo, a partir desta terça-feira (2), por segurança. A medida será adotada após despacho do Ministério Público, que pediu manifestação técnica sobre o risco de queda de uma árvore localizada próxima ao parque infantil.

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A interdição será feita em um raio de 22 metros ao redor da árvore apontada em estudo como de alto risco. A área ficará isolada enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) analisa o contralaudo elaborado pela Esalq-USP, a pedido da Prefeitura.

O despacho do Ministério Público foi emitido na última sexta-feira (29). No documento, o órgão questionou a necessidade de interdição da área diante das conclusões apresentadas pelo estudo da universidade. O Comdema foi notificado e deve apresentar considerações técnicas até quarta-feira (3), às 14h.