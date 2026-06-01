01 de junho de 2026
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BARÃO GERALDO

Área da Praça do Coco é interditada por risco de queda de árvore

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Medida preventiva será adotada enquanto Comdema analisa contralaudo da USP sobre risco de queda de árvore.
Medida preventiva será adotada enquanto Comdema analisa contralaudo da USP sobre risco de queda de árvore.

A Prefeitura de Campinas vai interditar parcialmente a Praça do Coco, em Barão Geraldo, a partir desta terça-feira (2), por segurança. A medida será adotada após despacho do Ministério Público, que pediu manifestação técnica sobre o risco de queda de uma árvore localizada próxima ao parque infantil.

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A interdição será feita em um raio de 22 metros ao redor da árvore apontada em estudo como de alto risco. A área ficará isolada enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) analisa o contralaudo elaborado pela Esalq-USP, a pedido da Prefeitura.

O despacho do Ministério Público foi emitido na última sexta-feira (29). No documento, o órgão questionou a necessidade de interdição da área diante das conclusões apresentadas pelo estudo da universidade. O Comdema foi notificado e deve apresentar considerações técnicas até quarta-feira (3), às 14h.

O contralaudo da Esalq-USP conclui pela necessidade de retirada de uma segunda árvore da espécie Ficus existente na Praça do Coco. Segundo o documento, o exemplar apresenta fragilidade estrutural, comprometimento da base, biodeterioração do colo e do tronco, infestação de cupins, instabilidade do solo por raízes afloradas e copa seca.

Apesar da conclusão técnica, a remoção da árvore segue suspensa até a conclusão das análises e deliberações do processo. Uma primeira árvore apontada anteriormente com risco já havia sido removida.

A Prefeitura afirma que a interdição preventiva busca proteger frequentadores da praça enquanto os órgãos envolvidos avaliam o caso. A administração municipal também ressalta que é responsável legal pelo manejo da arborização urbana e pela adoção de medidas para evitar acidentes em áreas públicas.

No local das árvores removidas, a Prefeitura prevê o plantio de dois exemplares adultos de jequitibá-rosa. Segundo a administração, desde 2021 foram plantadas 965 árvores em Barão Geraldo.

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