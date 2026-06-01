A Prefeitura de Campinas vai interditar parcialmente a Praça do Coco, em Barão Geraldo, a partir desta terça-feira (2), por segurança. A medida será adotada após despacho do Ministério Público, que pediu manifestação técnica sobre o risco de queda de uma árvore localizada próxima ao parque infantil.
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A interdição será feita em um raio de 22 metros ao redor da árvore apontada em estudo como de alto risco. A área ficará isolada enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) analisa o contralaudo elaborado pela Esalq-USP, a pedido da Prefeitura.
O despacho do Ministério Público foi emitido na última sexta-feira (29). No documento, o órgão questionou a necessidade de interdição da área diante das conclusões apresentadas pelo estudo da universidade. O Comdema foi notificado e deve apresentar considerações técnicas até quarta-feira (3), às 14h.
O contralaudo da Esalq-USP conclui pela necessidade de retirada de uma segunda árvore da espécie Ficus existente na Praça do Coco. Segundo o documento, o exemplar apresenta fragilidade estrutural, comprometimento da base, biodeterioração do colo e do tronco, infestação de cupins, instabilidade do solo por raízes afloradas e copa seca.
Apesar da conclusão técnica, a remoção da árvore segue suspensa até a conclusão das análises e deliberações do processo. Uma primeira árvore apontada anteriormente com risco já havia sido removida.
A Prefeitura afirma que a interdição preventiva busca proteger frequentadores da praça enquanto os órgãos envolvidos avaliam o caso. A administração municipal também ressalta que é responsável legal pelo manejo da arborização urbana e pela adoção de medidas para evitar acidentes em áreas públicas.
No local das árvores removidas, a Prefeitura prevê o plantio de dois exemplares adultos de jequitibá-rosa. Segundo a administração, desde 2021 foram plantadas 965 árvores em Barão Geraldo.