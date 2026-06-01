Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente com uma carreta na manhã desta segunda-feira (1º), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia.

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Segundo informações da concessionária Autoban, a ocorrência foi registrada por volta das 8h47, na altura do km 108.

De acordo com o boletim da rodovia, a carreta Mercedes-Benz Axor seguia no sentido Sul, pela faixa 2, quando houve o estouro do pneu dianteiro esquerdo. Com a avaria, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista Norte.