O Hemocentro da Unicamp iniciou a campanha Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. Neste ano, a mobilização terá como mote “Aceita o Desafio?” e busca incentivar a população a fazer pelo menos uma doação ao longo de junho.
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A proposta é transformar a doação em um compromisso coletivo. Segundo o Hemocentro, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes, o que reforça a necessidade de manter os estoques em níveis seguros.
A campanha terá ações de conscientização nas redes sociais, atividades externas e uma programação especial no dia 14 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Na data, o Hemocentro promoverá uma corrida temática aberta ao público. As inscrições seguem disponíveis no site oficial do evento.
Outra ação prevista será a abertura especial do Hemocentro no domingo, 28 de junho, para ampliar o acesso de pessoas que têm dificuldade para doar durante os dias úteis.
Atualmente, o Hemocentro da Unicamp conta com cinco postos fixos de coleta e também realiza coletas externas em cidades e instituições da região. O calendário das ações itinerantes pode ser consultado no site oficial do Hemocentro.
A mobilização ocorre em um período considerado sensível para os bancos de sangue. Com a chegada do inverno e das férias, os estoques costumam registrar queda, enquanto a demanda por transfusões nos hospitais permanece.
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde, alimentadas e com documento oficial com foto. Menores de idade precisam apresentar autorização dos responsáveis.