O Hemocentro da Unicamp iniciou a campanha Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. Neste ano, a mobilização terá como mote “Aceita o Desafio?” e busca incentivar a população a fazer pelo menos uma doação ao longo de junho.

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A proposta é transformar a doação em um compromisso coletivo. Segundo o Hemocentro, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes, o que reforça a necessidade de manter os estoques em níveis seguros.

A campanha terá ações de conscientização nas redes sociais, atividades externas e uma programação especial no dia 14 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Na data, o Hemocentro promoverá uma corrida temática aberta ao público. As inscrições seguem disponíveis no site oficial do evento.