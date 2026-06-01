Uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Vieira dos Santos, no Parque Itália, em Sumaré. De acordo com o relato da vítima, durante uma discussão com o companheiro, ela foi agarrada pelos cabelos, agredida fisicamente e teve a cabeça lançada contra a parede.

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Na sequência, o agressor teria pegado uma faca e encostado o objeto no pescoço da mulher, enquanto proferia ameaças contra a vida dela.

O homem, de 29 anos, foi localizado, abordado e detido pelos policiais no local. Ele e a vítima foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade competente ratificou a prisão em flagrante pelos crimes cometidos no contexto de violência doméstica. O agressor permanece preso à disposição da Justiça.