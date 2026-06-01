Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no roubo de uma motocicleta em Sumaré, no domingo (31). Um terceiro menor foi liberado aos responsáveis.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Avenida Minasa quando avistaram duas motos Yamaha/Fazer 250, sem placas, ocupadas por suspeitos com características semelhantes às de criminosos que tentaram roubar uma motocicleta próximo à Rodovia Anhanguera.

Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e fugiram, dando início a um acompanhamento policial. Durante a fuga, três ocupantes desembarcaram das motos e tentaram correr a pé, mas foram alcançados e detidos.