01 de junho de 2026
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ATO INFRACIONAL

Dois adolescentes são apreendidos após roubo de moto em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde a autoridade competente determinou a elaboração do boletim de ocorrência.
Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde a autoridade competente determinou a elaboração do boletim de ocorrência.

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no roubo de uma motocicleta em Sumaré, no domingo (31). Um terceiro menor foi liberado aos responsáveis.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Avenida Minasa quando avistaram duas motos Yamaha/Fazer 250, sem placas, ocupadas por suspeitos com características semelhantes às de criminosos que tentaram roubar uma motocicleta próximo à Rodovia Anhanguera.

Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e fugiram, dando início a um acompanhamento policial. Durante a fuga, três ocupantes desembarcaram das motos e tentaram correr a pé, mas foram alcançados e detidos.

A polícia constatou que uma das motos, de cor vermelha, havia sido roubada em Campinas. As vítimas reconheceram formalmente os adolescentes como autores do crime.

Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde a autoridade competente determinou a elaboração do boletim de ocorrência. Dois adolescentes permaneceram apreendidos, e um foi liberado aos responsáveis.

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