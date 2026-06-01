01 de junho de 2026
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MOTO APREENDIDA

Motocicleta é apreendida pela PM após fuga e acidente em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os agentes se deslocavam para atender uma ocorrência pela rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, quando avistaram um comboio de motos.
Os agentes se deslocavam para atender uma ocorrência pela rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, quando avistaram um comboio de motos.

Na madrugada deste domingo (31), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante uma ocorrência em Itapira (SP). Os agentes se deslocavam para atender uma ocorrência pela Rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, quando avistaram um comboio de motos.

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Ao se aproximarem, os policiais perceberam que uma das motocicletas estava com a placa tampada. Foi iniciada uma tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas os ocupantes não obedeceram à ordem de parada e fugiram pela Rua 15 de Novembro.

A fuga seguiu até o cruzamento com a Rua Francisco de Paula Ferraiol, no bairro São Vicente. Ao tentar fazer a curva, o condutor perdeu o controle da motocicleta, derrapou e caiu, junto com o passageiro. Apesar da queda, ambos continuaram a fuga a pé, correndo em direções opostas.

Os policiais conseguiram alcançar o condutor a poucos metros do local da queda. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O homem responderá em liberdade pelos crimes de conduzir veículo sem habilitação e adulteração de sinal identificador. A motocicleta foi apreendida.

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