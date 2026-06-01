Na madrugada deste domingo (31), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante uma ocorrência em Itapira (SP). Os agentes se deslocavam para atender uma ocorrência pela Rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, quando avistaram um comboio de motos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam que uma das motocicletas estava com a placa tampada. Foi iniciada uma tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas os ocupantes não obedeceram à ordem de parada e fugiram pela Rua 15 de Novembro.

A fuga seguiu até o cruzamento com a Rua Francisco de Paula Ferraiol, no bairro São Vicente. Ao tentar fazer a curva, o condutor perdeu o controle da motocicleta, derrapou e caiu, junto com o passageiro. Apesar da queda, ambos continuaram a fuga a pé, correndo em direções opostas.